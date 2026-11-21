قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64)۔ منزل کا سراغ : شاگرد نے تو بات ڈرتے ڈرتے بتائی کہ یہ سن کر معلوم نہیں کیا عتاب نازل ہو لیکن حضرت موسیٰ یہ مژدہ سن کر پھڑک اٹھے۔ فرمایا اسی کی تو تلاش تھی ! معلوم ہوتا ہے کہ وحی یا رویا کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ کو منزل مقصود کا سراغ یہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کے ناشتہ کی مچھلی زندہ ہو کر پانی کی راہ لے گی وہیں ان کی ملاقات اس بند ﷺ خاص سے ہوگی جو ان پر زندگی کے کچھ خاص راز فاش کرے گا۔ چناچہ وہ یہ سراغ پاتے ہی الٹے پاؤں اپنے نقش قدم کو تلاش کرے، اس مقام پر واپس آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔