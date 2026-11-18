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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 6
Al-Kahf
6
18:6
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهاذا الحديث اسفا ٦
فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٦
فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ
عَلٰۤی
اٰثَارِهِمْ
اِنْ
لَّمْ
یُؤْمِنُوْا
بِهٰذَا
الْحَدِیْثِ
اَسَفًا
۟
Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur`an).
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