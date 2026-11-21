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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلْكَ
الْقُرٰۤی
اَهْلَكْنٰهُمْ
لَمَّا
ظَلَمُوْا
وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ
مَّوْعِدًا
۟۠
Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
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Tafsir Fathul Majid
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