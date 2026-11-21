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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 53
Al-Kahf
53
18:53
وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ٥٣
وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا ٥٣
وَرَاَ
الْمُجْرِمُوْنَ
النَّارَ
فَظَنُّوْۤا
اَنَّهُمْ
مُّوَاقِعُوْهَا
وَلَمْ
یَجِدُوْا
عَنْهَا
مَصْرِفًا
۟۠
Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
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Pelajaran
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