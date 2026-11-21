После того как Всевышний Аллах упомянул о судьбе многобожников в мирской жизни, самым ярким образом изобличил порочность многобожия и возвестил о невежестве и глупости каждого, кто поклоняется ложным богам, Он упомянул о том, что произойдет между идолопоклонниками и придуманными ими божествами в Судный день. Многобожники приобщали к Аллаху сотоварищей, в то время как на небесах и на земле нет иного божества, кроме Него. И поэтому Он велит им позвать на помощь своих вымышленных богов, дабы те избавили их от великих бедствий. Многобожники обратятся к ним за помощью, но те не ответят на их зов, потому что в этот день власть будет принадлежать одному Аллаху, и ни одно творение не сможет принести хотя бы крупицу пользы ни себе, ни окружающим. Между многобожниками и идолами будет воздвигнута губительная преграда, которая будет отделять их друг от друга. В этот день они возненавидят друг друга и станут отрекаться друг от друга, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» (46:5–6).