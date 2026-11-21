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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 51
Al-Kahf
51
18:51
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
مَاۤ
اَشْهَدْتُّهُمْ
خَلْقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَلَا
خَلْقَ
اَنْفُسِهِمْ ۪
وَمَا
كُنْتُ
مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّیْنَ
عَضُدًا
۟
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan Aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.
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