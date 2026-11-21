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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 49
Al-Kahf
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
الْكِتٰبُ
فَتَرَی
الْمُجْرِمِیْنَ
مُشْفِقِیْنَ
مِمَّا
فِیْهِ
وَیَقُوْلُوْنَ
یٰوَیْلَتَنَا
مَالِ
هٰذَا
الْكِتٰبِ
لَا
یُغَادِرُ
صَغِیْرَةً
وَّلَا
كَبِیْرَةً
اِلَّاۤ
اَحْصٰىهَا ۚ
وَوَجَدُوْا
مَا
عَمِلُوْا
حَاضِرًا ؕ
وَلَا
یَظْلِمُ
رَبُّكَ
اَحَدًا
۟۠
Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, "Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya." Dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.
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