О неверные! Вы отрицали воскрешение, но теперь воочию убедились в его истинности. Вы не верили в воздаяние за совершенные деяния и считали ложью обещание и предупреждение Аллаха. И вот теперь вы узрите истину и вкусите воздаяние. Сегодня благородные ангелы предъявят вам письмена, в которых записано каждое из ваших деяний, и ваши сердца будут объяты страхом и ужасом, от которого твердыни будут готовы разрушиться и расплавиться. Грешники и преступники будут охвачены паническим страхом, и когда они увидят свои слова и деяния записанными и подсчитанным, то скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех - все подсчитано». Малые и великие прегрешения, сокровенные мысли и обнародованные деяния, а также совершенные днем и ночью поступки - все записано, и ничто не предано забвению. Нечестивцы обнаружат перед собой все свои деяния и не смогут отрицать очевидного. Аллах не поступит с ними несправедливо, потому что они признаются в совершенных грехах, будут опозорены и получат только заслуженное возмездие. Всевышний скажет: «Это - за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами» (22:10). Он вынесет свой приговор либо по милости, либо по справедливости.