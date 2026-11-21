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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 48
Al-Kahf
48
18:48
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُوْا
عَلٰی
رَبِّكَ
صَفًّا ؕ
لَقَدْ
جِئْتُمُوْنَا
كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ
مَرَّةٍؗ
بَلْ
زَعَمْتُمْ
اَلَّنْ
نَّجْعَلَ
لَكُمْ
مَّوْعِدًا
۟
Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman), "Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali; bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian."
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