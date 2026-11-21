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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 47
Al-Kahf
47
18:47
ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ٤٧
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةًۭ وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًۭا ٤٧
وَیَوْمَ
نُسَیِّرُ
الْجِبَالَ
وَتَرَی
الْاَرْضَ
بَارِزَةً ۙ
وَّحَشَرْنٰهُمْ
فَلَمْ
نُغَادِرْ
مِنْهُمْ
اَحَدًا
۟ۚ
Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
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