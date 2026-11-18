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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 44
Al-Kahf
44
18:44
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
الْوَلَایَةُ
لِلّٰهِ
الْحَقِّ ؕ
هُوَ
خَیْرٌ
ثَوَابًا
وَّخَیْرٌ
عُقْبًا
۟۠
Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah Yang Mahabenar. Dialah (pemberi) pahala terbaik dan (pemberi) balasan terbaik.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.