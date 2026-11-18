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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 43
Al-Kahf
43
18:43
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمْ
تَكُنْ
لَّهٗ
فِئَةٌ
یَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَمَا
كَانَ
مُنْتَصِرًا
۟ؕ
Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah; dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.