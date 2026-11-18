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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 42
Al-Kahf
42
18:42
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَاُحِیْطَ
بِثَمَرِهٖ
فَاَصْبَحَ
یُقَلِّبُ
كَفَّیْهِ
عَلٰی
مَاۤ
اَنْفَقَ
فِیْهَا
وَهِیَ
خَاوِیَةٌ
عَلٰی
عُرُوْشِهَا
وَیَقُوْلُ
یٰلَیْتَنِیْ
لَمْ
اُشْرِكْ
بِرَبِّیْۤ
اَحَدًا
۟
Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya (tiangnya) lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."
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