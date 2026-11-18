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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 41
Al-Kahf
41
18:41
او يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ٤١
أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًۭا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًۭا ٤١
اَوْ
یُصْبِحَ
مَآؤُهَا
غَوْرًا
فَلَنْ
تَسْتَطِیْعَ
لَهٗ
طَلَبًا
۟
atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi."
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.