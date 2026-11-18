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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 34
Al-Kahf
34
18:34
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ٣٤
وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌۭ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًۭا وَأَعَزُّ نَفَرًۭا ٣٤
وَّكَانَ
لَهٗ
ثَمَرٌ ۚ
فَقَالَ
لِصَاحِبِهٖ
وَهُوَ
یُحَاوِرُهٗۤ
اَنَا
اَكْثَرُ
مِنْكَ
مَالًا
وَّاَعَزُّ
نَفَرًا
۟
dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat."
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