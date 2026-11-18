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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 33
Al-Kahf
33
18:33
كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شييا وفجرنا خلالهما نهرا ٣٣
كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًۭٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًۭا ٣٣
كِلْتَا
الْجَنَّتَیْنِ
اٰتَتْ
اُكُلَهَا
وَلَمْ
تَظْلِمْ
مِّنْهُ
شَیْـًٔا ۙ
وَّفَجَّرْنَا
خِلٰلَهُمَا
نَهَرًا
۟ۙ
Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang (buahnya) sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu Kami alirkan sungai,
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