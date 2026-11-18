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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 31
Al-Kahf
31
18:31
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
اُولٰٓىِٕكَ
لَهُمْ
جَنّٰتُ
عَدْنٍ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهِمُ
الْاَنْهٰرُ
یُحَلَّوْنَ
فِیْهَا
مِنْ
اَسَاوِرَ
مِنْ
ذَهَبٍ
وَّیَلْبَسُوْنَ
ثِیَابًا
خُضْرًا
مِّنْ
سُنْدُسٍ
وَّاِسْتَبْرَقٍ
مُّتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ؕ
نِعْمَ
الثَّوَابُ ؕ
وَحَسُنَتْ
مُرْتَفَقًا
۟۠
Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala, dan tempat istirahat yang indah;
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