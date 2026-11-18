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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 3
Al-Kahf
3
18:3
ماكثين فيه ابدا ٣
مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًۭا ٣
مَّاكِثِیْنَ
فِیْهِ
اَبَدًا
۟ۙ
Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.