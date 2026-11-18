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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 29
Al-Kahf
29
18:29
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّكُمْ ۫
فَمَنْ
شَآءَ
فَلْیُؤْمِنْ
وَّمَنْ
شَآءَ
فَلْیَكْفُرْ ۙ
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
لِلظّٰلِمِیْنَ
نَارًا ۙ
اَحَاطَ
بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ؕ
وَاِنْ
یَّسْتَغِیْثُوْا
یُغَاثُوْا
بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ
یَشْوِی
الْوُجُوْهَ ؕ
بِئْسَ
الشَّرَابُ ؕ
وَسَآءَتْ
مُرْتَفَقًا
۟
Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
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