Этот запрет похож на многие другие коранические запреты, потому что он был ниспослан Пророку Мухаммаду по поводу конкретного события, но относится ко всем людям. Из этого следует, что Аллах запретил Своим рабам уверенно заявлять о том, что человек непременно сделает что-либо в будущем, не связав это с Его волей. Если человек нарушает этот запрет, то он говорит о сокровенном знании, не зная того, сможет он выполнить задуманное или нет. Тем самым он связывает свой поступок исключительно с волей человека и совершает грех, потому что абсолютно все происходит по воле Аллаха. Всевышний сказал: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (81:29). Упоминание о воле Аллаха облегчает человеку выполнение задуманного, помогает ему получить благословение Всевышнего и подразумевает обращение к Аллаху за помощью. Однако человек всегда остается человеком, и это значит, что он может по забывчивости не упомянуть о воле Аллаха. Если же он вспомнит об этом, то должен связать выполнение задуманного с волей Аллаха позднее, дабы добиться желаемого и уберечься от всего дурного. Упоминая о воле Аллаха, человек вспоминает о своем упущении, искупает совершенную ошибку и начинает поминать своего Господа, дабы не оказаться среди беспечных невежд. А поскольку без помощи Аллаха человек не в состоянии сделать верный шаг и избежать ошибок в словах или делах, Всевышний Господь повелел ему говорить: «Быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем». Господь повелел взывать к Нему, надеяться на Него и верить в то, что Он непременно поможет человеку найти наиболее короткий путь к успеху. А еще лучше, если наряду с этим человек сам стремится найти правильное решение и делает все возможное для достижения благой цели. Такому человеку Аллах обязательно поможет пройти прямым путем и поступать правильно во всех начинаниях.