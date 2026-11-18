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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 24
Al-Kahf
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ ؗ
وَاذْكُرْ
رَّبَّكَ
اِذَا
نَسِیْتَ
وَقُلْ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّهْدِیَنِ
رَبِّیْ
لِاَقْرَبَ
مِنْ
هٰذَا
رَشَدًا
۟
kecuali (dengan mengatakan), "Insyā Allah."
1
Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini."
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