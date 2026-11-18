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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 23
Al-Kahf
23
18:23
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
تَقُوْلَنَّ
لِشَایْءٍ
اِنِّیْ
فَاعِلٌ
ذٰلِكَ
غَدًا
۟ۙ
Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi,"
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Tafsir Fathul Majid
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