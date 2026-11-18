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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 20
Al-Kahf
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
اِنَّهُمْ
اِنْ
یَّظْهَرُوْا
عَلَیْكُمْ
یَرْجُمُوْكُمْ
اَوْ
یُعِیْدُوْكُمْ
فِیْ
مِلَّتِهِمْ
وَلَنْ
تُفْلِحُوْۤا
اِذًا
اَبَدًا
۟
Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya."
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