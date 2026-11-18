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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 2
Al-Kahf
2
18:2
قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ٢
قَيِّمًۭا لِّيُنذِرَ بَأْسًۭا شَدِيدًۭا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًۭا ٢
قَیِّمًا
لِّیُنْذِرَ
بَاْسًا
شَدِیْدًا
مِّنْ
لَّدُنْهُ
وَیُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
الَّذِیْنَ
یَعْمَلُوْنَ
الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ
لَهُمْ
اَجْرًا
حَسَنًا
۟ۙ
sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
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