Толкователи Корана отмечали, что глаза спящих отроков оставались открытыми для того, чтобы долгий сон не повредил их зрение, и если бы человек увидел их в таком состоянии, то он подумал бы, что они бодрствуют, хотя на самом деле они были погружены в глубокий сон. Они переворачивались с одного бока на другой, и это свидетельствовало о том, как Аллах заботился об их телах. Земля по своему обыкновению пожирает тела, которые соприкасаются с ней, и поэтому Аллах предписал телам отроков переворачиваться с одного бока на другой. Он мог уберечь их тела от разложения, даже если бы они не переворачивались с одного бока на другой, однако Премудрый Творец пожелал, чтобы законы Вселенной не нарушались и чтобы эти удивительные события произошли в силу соответствующих причин. Вместе с несколькими юношами была собака, которая охраняла их у входа в пещеру и также погрузилась в глубокий сон. Однако Аллах оберегал тела спящих отроков не только от природных явлений, но и от живых людей. И если бы люди приблизились к ним, то их сердцами овладел бы неистовый страх, и они бросились бы бежать оттуда. Благодаря такой опеке отроки проспали в пещере долгое время, и ни один человек не нашел их там, несмотря на то, что пещера находилась в непосредственной близости от города. Об этом свидетельствует тот факт, что после пробуждения ото сна юноши отправили одного из них в город за едой, а сами остались в пещере дожидаться его возвращения. Это может быть объяснено только тем, что пещера находилась недалеко от города.