{كاری هاوبەشبڕیاردەران بێ بەڵگەیە} [ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ] ئهم قهومهی ئێمه جگه له خوای گهوره خوای تریان بۆ خۆیان بڕیار داوه [ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ] ئهی بۆ بهڵگهیهكی ئاشكرا ناهێنن لهسهر خوایهتی خواكانیان [ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) ] كێ ستهمكارتره؟ واته: هیچ كهسێك زاڵمتر نیه لهو كهسهی كه درۆ بۆ خوای گهوره ههڵئهبهستێ و شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدات (كهواته: هاوبهشبڕیاردهران ستهمكارترین زاڵمن و كهس لهوان ستهمكارتر نیه) .