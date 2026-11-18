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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَّرَبَطْنَا
عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ
اِذْ
قَامُوْا
فَقَالُوْا
رَبُّنَا
رَبُّ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
لَنْ
نَّدْعُوَاۡ
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اِلٰهًا
لَّقَدْ
قُلْنَاۤ
اِذًا
شَطَطًا
۟
Dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri
1
) lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami tidak menyeru tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran."
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