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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 12
Al-Kahf
12
18:12
ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ١٢
ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًۭا ١٢
ثُمَّ
بَعَثْنٰهُمْ
لِنَعْلَمَ
اَیُّ
الْحِزْبَیْنِ
اَحْصٰی
لِمَا
لَبِثُوْۤا
اَمَدًا
۟۠
Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara ke dua golongan itu
1
yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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