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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 108
Al-Kahf
108
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا
لَا
یَبْغُوْنَ
عَنْهَا
حِوَلًا
۟
mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.