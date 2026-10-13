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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 105
Al-Kahf
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِ
رَبِّهِمْ
وَلِقَآىِٕهٖ
فَحَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ
فَلَا
نُقِیْمُ
لَهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وَزْنًا
۟
Mereka itulah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan dengan-Nya.
1
Maka sia-sia amal mereka, dan Kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat.
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