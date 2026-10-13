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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 104
Al-Kahf
104
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
اَلَّذِیْنَ
ضَلَّ
سَعْیُهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَهُمْ
یَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ
یُحْسِنُوْنَ
صُنْعًا
۟
(Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
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Pelajaran
Refleksi
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