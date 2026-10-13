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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 101
Al-Kahf
101
18:101
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
لَّذِیْنَ
كَانَتْ
اَعْیُنُهُمْ
فِیْ
غِطَآءٍ
عَنْ
ذِكْرِیْ
وَكَانُوْا
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
سَمْعًا
۟۠
(yaitu) orang yang mata (hati)nya dalam keadaan tertutup (tidak mampu) dari memperhatikan tanda-tanda (kebesaran)-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.
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Pelajaran
Refleksi
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