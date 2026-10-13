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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 100
Al-Kahf
100
18:100
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَّعَرَضْنَا
جَهَنَّمَ
یَوْمَىِٕذٍ
لِّلْكٰفِرِیْنَ
عَرْضَا
۟ۙ
dan Kami perlihatkan (neraka) Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir,
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Tafsir Fathul Majid
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