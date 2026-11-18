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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 10
Al-Kahf
10
18:10
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
اِذْ
اَوَی
الْفِتْیَةُ
اِلَی
الْكَهْفِ
فَقَالُوْا
رَبَّنَاۤ
اٰتِنَا
مِنْ
لَّدُنْكَ
رَحْمَةً
وَّهَیِّئْ
لَنَا
مِنْ
اَمْرِنَا
رَشَدًا
۟
(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
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