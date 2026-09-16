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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 96
Al-Anbiya'
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتّٰۤی
اِذَا
فُتِحَتْ
یَاْجُوْجُ
وَمَاْجُوْجُ
وَهُمْ
مِّنْ
كُلِّ
حَدَبٍ
یَّنْسِلُوْنَ
۟
Hingga apabila (tembok) Ya`jūj dan Ma`jūj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.