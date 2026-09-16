[ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ] تا كاتێك كە سەددو بەنداو و بەربەستەكەی (یەئجوج و مەئجوج) ئەكرێتەوەو ئەیشكێنن [ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٦) ] ئەو كاتە ئەوان لە هەموو شوێنە بەرزەكانەوە دەرئەچن بەخێرایی بۆ ئاشوب نانەوە لە زەویدا، كە ئەمە یەكێكە لە نیشانە گەورەكانی ڕۆژی قیامەت (لە نەوەى ئادەمن ژمارەیان یەكجار زۆرە بە رادەیەك كە بەسەر دەریاچەى (تەبەرییە) تێپەڕ دەبن سەرەتاكەیان ئاوى لێدەخوات بۆ كۆتاییەكەیان نامێنێت و وشكى دەكەن، موسڵمانان تواناى كوشتارى ئەمانیان نییەو خۆیان لە قەڵاو شوراكاندا قایم دەكەن، ئەمانیش دەڵێن خەڵكى سەر زەویمان كوشت با كوشتارى خەڵكى ئاسمان بكەین تیرەكانیان دەهاویژن بۆ ئاسمان بە خوێنەوە بۆیان دەگەڕێتەوە، دەڵێن خەڵكى ئاسمانیشمان كوشت، خواى گەورە كرمێكیان بۆ دەنێرێت و بەو كرمە دەیانكوژێت و سەر زەوى بۆگەن دەبێت، پاشان خواى گەورە باڵندە دەنێرێت فڕێیان دەدەنە ناو دەریاوە، پاشان خواى گەورە باران دەبارێنێت و سەر زەویان لێ پاك دەكاتەوە).