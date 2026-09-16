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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 93
Al-Anbiya'
93
21:93
وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون ٩٣
وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ٩٣
وَتَقَطَّعُوْۤا
اَمْرَهُمْ
بَیْنَهُمْ ؕ
كُلٌّ
اِلَیْنَا
رٰجِعُوْنَ
۟۠
Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan (agama) mereka di antara mereka. Masing-masing (golongan itu semua) akan kembali kepada Kami.
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