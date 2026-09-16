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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 88
Al-Anbiya'
88
21:88
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننجي المومنين ٨٨
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨
فَاسْتَجَبْنَا
لَهٗ ۙ
وَنَجَّیْنٰهُ
مِنَ
الْغَمِّ ؕ
وَكَذٰلِكَ
نُـجِی
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Maka kami kabulkan (doa)nya dan Kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.