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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 86
Al-Anbiya'
86
21:86
وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَاَدْخَلْنٰهُمْ
فِیْ
رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهُمْ
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
dan Kami masukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.
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