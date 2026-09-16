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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 85
Al-Anbiya'
85
21:85
واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥
وَاِسْمٰعِیْلَ
وَاِدْرِیْسَ
وَذَا
الْكِفْلِ ؕ
كُلٌّ
مِّنَ
الصّٰبِرِیْنَ
۟ۚۖ
Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar,
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