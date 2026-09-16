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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 75
Al-Anbiya'
75
21:75
وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ٧٥
وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٧٥
وَاَدْخَلْنٰهُ
فِیْ
رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهٗ
مِنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟۠
dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
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