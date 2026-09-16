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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 74
Al-Anbiya'
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوْطًا
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا
وَّنَجَّیْنٰهُ
مِنَ
الْقَرْیَةِ
الَّتِیْ
كَانَتْ
تَّعْمَلُ
الْخَبٰٓىِٕثَ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَوْمَ
سَوْءٍ
فٰسِقِیْنَ
۟ۙ
Dan kepada Luṭ, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji.
1
Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik,
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