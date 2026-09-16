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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 68
Al-Anbiya'
68
21:68
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ٦٨
قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ٦٨
قَالُوْا
حَرِّقُوْهُ
وَانْصُرُوْۤا
اٰلِهَتَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
فٰعِلِیْنَ
۟
Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat."
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