Ибрахим изобличил порочность многобожия на глазах у всего народа и разъяснил людям, что идолы совершенно не заслуживают поклонения. Он сказал: «Неужели вы согласны поклоняться тому, что не способно принести вам пользу или избавить вас от несчастий? Тьфу на вас и на ваших идолов! Что может быть большим заблуждением, чем ваши воззрения? Что может быть более убыточным занятием, чем ваше поклонение? Кто может быть более презренным, чем вы с вашими истуканами? Неужели вы не осознаете своего заблуждения? Вы отказались от здравого смысла и сознательно погрязли в невежестве и заблуждении. А это значит, что даже животные по отношению к вам находятся в более предпочтительном положении».