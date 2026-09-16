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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 55
Al-Anbiya'
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوْۤا
اَجِئْتَنَا
بِالْحَقِّ
اَمْ
اَنْتَ
مِنَ
اللّٰعِبِیْنَ
۟
Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?"
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Tafsir Fathul Majid
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