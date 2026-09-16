Известно, что поступок человека, если только он не является Божьим посланником, не может служить доказательством и примером для подражания. Это особенно важно, когда речь идет об основных постулатах веры и единобожии. Именно поэтому Ибрахим сказал, что многобожники и их родители находились в явном заблуждении. И что может быть большим заблуждением, чем поклонение вымышленным богам и отказ от единобожия?!! Своими словами Ибрахим подчеркнул, что воззрения его соплеменников не заслуживали того, чтобы люди исповедовали их. А причина этого заключалась в том, что его соплеменники и их предки находились в заблуждении, порочность которого была ясна каждому благоразумному человеку.