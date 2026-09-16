В этом аяте речь зашла о Священном Коране - Писании, которое обладает двумя замечательными эпитетами. Во-первых, оно является благословенным. А Во-вторых, оно является назиданием, благодаря которому люди получают возможность познать Аллаха посредством Его имен, качеств и деяний, изучить судьбу и качества Божьих посланников и святых угодников, узнать о справедливом воздаянии, Райских садах и огненной Преисподней. В этом Писании люди могут прочесть множество предписаний, обоснованных логическими доводами и откровениями. Аллах назвал его назиданием и напоминанием, потому что оно напоминает людям о том, что заложено в их разуме и подсознании. Оно призывает уверовать в правдивые повествования, совершать поступки, которые одобряются здравым смыслом, и избегать грехов, которые порицаются здравым смыслом. Оно является благословенным, потому что способствует приумножению добра и блага. И нет ничего более благословенного и благодатного, чем Священный Коран. Воистину, человек может обрести духовные и мирские блага, а также вознаграждение после смерти только благодаря Священному Корану, если будет на практике руководствоваться его предписаниями. И если Священный Коран является благословенным назиданием, то люди обязаны покориться ему словом и делом, а также возблагодарить Аллаха за ниспослание этой великой милости. Они также обязаны выполнять коранические заповеди и извлекать из этого выгоду. А для этого они должны изучать аяты этого Писания и постигать их подлинный смысл. Если же они отказываются поступать так, отворачиваются от этого Писания, отрекаются от него, отрицают его и отказываются уверовать в него, то такое поведения является проявлением величайшего неверия, ужасного невежества и чудовищного беззакония. Именно поэтому в конце обсуждаемого нами откровения Аллах упрекнул тех, кто отказывается уверовать в Коран.