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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 39
Al-Anbiya'
39
21:39
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوْ
یَعْلَمُ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
حِیْنَ
لَا
یَكُفُّوْنَ
عَنْ
وُّجُوْهِهِمُ
النَّارَ
وَلَا
عَنْ
ظُهُوْرِهِمْ
وَلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟
Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan (tentulah mereka tidak meminta disegerakan).
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