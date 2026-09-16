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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 34
Al-Anbiya'
34
21:34
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ٣٤
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍۢ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ٣٤
وَمَا
جَعَلْنَا
لِبَشَرٍ
مِّنْ
قَبْلِكَ
الْخُلْدَ ؕ
اَفَاۡىِٕنْ
مِّتَّ
فَهُمُ
الْخٰلِدُوْنَ
۟
Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau (Muhammad); maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
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Tafsir Fathul Majid
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