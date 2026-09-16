Враги Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорили друг другу: «Подождите, пока смерть не приберет его к себе». Тогда Всевышний Аллах самым простым и проверенным способом разъяснил Своему посланнику, что никому прежде не было даровано бессмертие в мирской жизни. О Мухаммад! Тебе суждено умереть, но ведь смерть выпадала на долю всех пророков, посланников и святых угодников. Неужели, если даже ты расстанешься с этой жизнью, твои противники обретут бессмертие? Если бы это было так, то бессмертие стало бы для них унижением. Однако дела обстоят совсем наоборот, потому что всем обитателям земли предстоит умереть.